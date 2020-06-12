Руководитель PlayStation рассказал, как разрабатывался дизайн консоли нового поколения

В ночь с 11 на 12 июня японская технологическая компания Sony представила новую игровую консоль следующего поколения PlayStation 5. Геймеры неоднозначно приняли новый дизайн консоли: шутили, критиковали и одобряли. Большие вопросы вызвали потенциальные габариты нового гаджета, ведь, по примерным подсчетам, новая консоль PlayStation 5 может стать самой большой моделью среди последних двух поколений.



Бывший руководитель маркетингового направления Xbox Альберт Пеннело заявил, что с такими характеристиками новая консоль Sony должна быть меньше своего конкурента от Xbox, ведь она имеет более слабые GPU (видеокарту) и CPU (процессор), а также меньше памяти.

"20 лет назад я бы посчитал, что такое невозможно", — написал Альберт Пеннело.

Руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан рассказал, как разрабатывался дизайн PlayStation 5 в интервью изданию CNET. По его словам, дизайн получился смелым и почти вызывающим, ведь компания пыталась создать нечто, что сможет украсить гостиную.

"В большинстве домов PlayStation стоит в гостиной, и нам казалось, что было бы здорово создать дизайн, который украсит большинство жилых помещений. Это мы и попытались сделать. И, знаете, мы думаем, что преуспели", — заявил Джим Райан.

Как сообщал портал "Комментарии", в ночь с 11 на 12 июня Sony показала дизайн PlayStation 5 и представил более 10 новых игр с трейлерами.

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