Руководитель PlayStation рассказал, как разрабатывался дизайн консоли нового поколения

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Антон Корнилов
В ночь с 11 на 12 июня японская технологическая компания Sony представила
новую игровую консоль следующего поколения PlayStation 5. Геймеры неоднозначно приняли новый дизайн консоли:
шутили, критиковали и одобряли. Большие вопросы вызвали потенциальные габариты
нового гаджета, ведь, по примерным подсчетам, новая консоль PlayStation 5 может стать самой большой
моделью среди последних двух поколений.
Бывший руководитель маркетингового направления Xbox Альберт
Пеннело заявил, что с такими характеристиками новая консоль Sony должна быть
меньше своего конкурента от Xbox,
ведь она имеет более слабые GPU (видеокарту) и CPU (процессор), а также меньше памяти.
"20 лет назад я бы посчитал, что такое невозможно", —
написал Альберт Пеннело.
Руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан рассказал, как разрабатывался дизайн PlayStation 5 в интервью
изданию CNET. По его
словам, дизайн получился смелым и почти вызывающим, ведь компания пыталась
создать нечто, что сможет украсить гостиную.
"В большинстве домов PlayStation стоит в гостиной, и нам
казалось, что было бы здорово создать дизайн, который украсит большинство жилых
помещений. Это мы и попытались сделать. И, знаете, мы думаем, что преуспели", —
заявил Джим Райан.
Как сообщал портал "Комментарии", в ночь с 11 на 12 июня Sony показала дизайн PlayStation 5 и
представил более 10 новых игр с трейлерами.
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