Новая игра для PlayStation 5: консоль заставят напрячься

Во время проведения игровой презентации консоли PlayStation 5 геймерам продемонстрировали седьмую Gran Turismo, которая, если верить Sony, заставит игровую консоль показать всю свою мощь.

Если верить вице-президенту PlayStation по Европе Саймону Раттеру, Gran Turismo 7 мобилизует все возможности приставки PlayStation 5. Это относится не только к графике, но и к быстрым загрузкам, которые сведены к минимуму, а также 3D-аудио. Последнее поможет вычислить, с какой стороны автомобиль соперника собирается совершить обгон, а также за рулем какого болида тот находится.

Представитель компании обратил внимание и на работу контроллера DualSense, который дает возможноть почувствовать разницу между гладким асфальтом трека и песчаным бездорожьем. "Управляя автомобилем с помощью контроллера DualSense, вы почувствуете, разницу в руках между гладкой волнистой асфальтовой дорогой и песчаной гравийной трассой. Нажатие на ускоритель будет сильно отличаться от нажатия на педаль тормоза или рычаг переключения передач" - сообщил Раттер.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony показала PlayStation 5 в футуристичном дизайне и анонсировала игры для нее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!