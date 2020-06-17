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Новая игра для PlayStation 5: консоль заставят напрячься

По заверениям разработчиков, игра Gran Turismo 7 "выжмет с PlayStation 5 все соки"

сегодня, 18:24
Автор:

Зинченко Павел
Новая игра для PlayStation 5: консоль заставят напрячься

Во время проведения игровой презентации консоли PlayStation 5 геймерам продемонстрировали седьмую Gran Turismo, которая, если верить Sony, заставит игровую консоль показать всю свою мощь.

Если верить вице-президенту PlayStation по Европе Саймону Раттеру, Gran Turismo 7 мобилизует все возможности приставки PlayStation 5. Это относится не только к графике, но и к быстрым загрузкам, которые сведены к минимуму, а также 3D-аудио. Последнее поможет вычислить, с какой стороны автомобиль соперника собирается совершить обгон, а также за рулем какого болида тот находится.

Представитель компании обратил внимание и на работу контроллера DualSense, который дает возможноть почувствовать разницу между гладким асфальтом трека и песчаным бездорожьем. "Управляя автомобилем с помощью контроллера DualSense, вы почувствуете, разницу в руках между гладкой волнистой асфальтовой дорогой и песчаной гравийной трассой. Нажатие на ускоритель будет сильно отличаться от нажатия на педаль тормоза или рычаг переключения передач" - сообщил Раттер.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony показала PlayStation 5 в футуристичном дизайне и анонсировала игры для нее.


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Источник: https://gagadget.com/sony-playstation-5/63660-nol-zagruzok-ikrutoj-zvuk-gran-turismo-7-vyizhmet-vse-soki-izplaystation-5/
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