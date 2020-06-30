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Немецкая компания представила трейлер новой игры

Компания Crytek рассказала о новой разработке перед официальным анонсом

сегодня, 18:34
Автор:

Павел Зинченко
Немецкая компания представила трейлер новой игры

Магазин приложений Microsoft Store в очередной раз испытывает терпение геймеров. На сей раз были расскрыты дата релиза, трейлер и скриншоты игры Crysis Remastered. Произошло это перед ее официальным анонсом.

Игровой процесс в трейлере записывали с помощью версии игры для персонального компьютера, поэтому на консолях Crysis Remastered может иметь другой вид. Геймеры уже обратили внимание, что особых отличий от оригинала нет. Из-за этого некоторые пользователи даже опасаются, что эта утечка может оказаться фейковым.

По сообщениям разработчиков, Crysis Remastered заново создавали на обновленном игровом движке CryEngine. Теперь ремастер имеет текстуры высокого разрешения, программную трассировку лучей, а также улучшенные освещение и глубину резкости.


В конце ролика можно узнать и окончательную дату релиза — 23 июля. Разработчики из компании Crytek пообещали выпустить игру на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и персональных компьютерах. Вполне вероятно, что релиз пройдет одновременно на всех платформах.

Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft представила антивирус для смартфонов.


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Источник: https://gagadget.com/games/63902-ocherednoj-lenivyij-remaster-utek-trejler-crysis-remastered-sdatoj-reliza/
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