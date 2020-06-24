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Minecraft наконец дождался полномасштабных обновлений

Игра получит новые локации и расы, а также якорь возрождения

сегодня, 18:18
Автор:

Зинченко Павел
Minecraft наконец дождался полномасштабных обновлений

Строительный симулятор Minecraft наконец дождался масштабных обновлений, которые пришли вместе с релизом игры Nether Update.

Обновление анонсировали еще в сентябре прошлого года, но только теперь эти нововведения добрались до Minecraft Java, Windows 10 Edition, а также Android с iOS. Как следует из названия, изменения затронули Нижний мир, местный аналог Ада.

Вселенная получит четыре новых "биома": Базальтовые дельты, Багровый лес, Долина Душ и Песчаный лес. Их жителями станут хоглины, пиглины, зоглины и страйдеры. Наиболее интересными являются пиглины, поскольку с ними можно не только сражаться, но и торговать, обменивая золото на предметы. Но не следует трогать их сундуки, иначе они атакуют главного героя.

Также в игре появился якорь возрождения, способный создать точку "респауна" в Нижнем мире. Но следует помнить, что количество возрождений ограничено четырьмя зарядами, которые можно пополнить светокамнем. Прочие обновления коснулись улучшений производительности и доработки существующих механик. Их полный список можно увидеть на сайте Mojang.

Как сообщало издание "Комментарии", Electronic Arts разрабатывает мобильную версию популярной игры.


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Источник: https://gagadget.com/games/63792-vminecraft-nagryanuli-adovyie-izmeneniya-nether-update-novyie-lokatsii-mobyi-ivozmozhnosti/
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