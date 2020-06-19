Компания Ubisoft предоставляет бесплатный доступ к популярной игре

Французская компания Ubisoft продолжает баловать геймеров "бесплатными выходными", раздавая им свои игры. Пару недель назад компания пригласила геймеров испытать свои способности в Far Cry 5. Теперь же пришел черед Assassin’s Creed Origins.

События Assassin’s Creed Origins разворачиваются в Древнем Египте. Главного героя зовут Байек и он помогает Клеопатре во время гражданской войны против ее брата Птолемея XIII. Кроме того, герой закладывает фундамент для первого братства ассасинов. Именно с Origins начался резкий переход данной игровой серии в жанр RPG. Игрокам стоит ожидать множества побочных квестов, полноценную систему прогрессии, а также большой открытый мир.

Возможность бесплатно поиграть в Assassin’s Creed Origins получат пользователи игрового сервиса Uplay с 19 по 21 июня. Ubisoft также предоставила доступ к предварительной загрузки, что полезно, учитывая размер игры. Ко всему прочему в Ubisoft Store проходит "Летняя распродажа", и базовое издание Origins можно заполучить со скидкой в 80% за пять долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Ubisoft рассказала о главных особенностях новой Assassin’s Creed.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!