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Компания Ubisoft предоставляет бесплатный доступ к популярной игре

Главному герою предстоит помочь Клеопатре в ее борьбе против своего брата

сегодня, 01:15
Автор:

Зинченко Павел
Компания Ubisoft предоставляет бесплатный доступ к популярной игре

Французская компания Ubisoft продолжает баловать геймеров "бесплатными выходными", раздавая им свои игры. Пару недель назад компания пригласила геймеров испытать свои способности в Far Cry 5. Теперь же пришел черед Assassin’s Creed Origins.

События Assassin’s Creed Origins разворачиваются в Древнем Египте. Главного героя зовут Байек и он помогает Клеопатре во время гражданской войны против ее брата Птолемея XIII. Кроме того, герой закладывает фундамент для первого братства ассасинов. Именно с Origins начался резкий переход данной игровой серии в жанр RPG. Игрокам стоит ожидать множества побочных квестов, полноценную систему прогрессии, а также большой открытый мир.

Возможность бесплатно поиграть в Assassin’s Creed Origins получат пользователи игрового сервиса Uplay с 19 по 21 июня. Ubisoft также предоставила доступ к предварительной загрузки, что полезно, учитывая размер игры. Ко всему прочему в Ubisoft Store проходит "Летняя распродажа", и базовое издание Origins можно заполучить со скидкой в 80% за пять долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Ubisoft рассказала о главных особенностях новой Assassin’s Creed.


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Источник: https://gagadget.com/games/63673-vyihodnyie-vdrevnem-egipte-ubisoft-sdelaet-assassins-creed-origins-vremenno-besplatnoj-napk/
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