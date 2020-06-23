Компания Microsoft прекратила поддержку популярного игрового сервиса

Компания Microsoft решила закрыть сервис прямой трансляции Mixer и вместо этого сотрудничает с Facebook Gaming. Mixer попал в заголовки новостей в прошлом году, когда подписал эксклюзивную сделку стоимостью в несколько миллионов долларов с Ninja, большой игровой звездой конкурирующей платформы Twitch.

Microsoft заявляет, что платформа закроется через месяц. Ninja и другие крупные игроки больше не будут привязаны к эксклюзивным сделкам. Ninja был подписан на Mixer менее года. С 22 июля веб-сайт и приложение Mixer будут перенаправлять пользователей на Facebook Gaming. В рамках сделки Microsoft будет работать над тем, чтобы распространить свой сервис потоковой передачи игр xCloud на Facebook. Все игры-стримеры в партнерской программе Mixer получат статус партнера на Facebook Gaming, если они захотят перейти на платформу.

"Это кажется довольно безжалостным, но стратегия Microsoft по привлечению большего числа игроков опирается на ее облачный бизнес, а не на Mixer. Очевидно, что Facebook имеет значительный охват во всем мире, чтобы показать пользователям xCloud", - сказал Пирс Хардинг-Роллс из консалтинговой компании Ampere Analysis.

В отдельном сообщении в блоге глава Xbox Фил Спенсер сказал, что сделка по переходу была частью более широкого соглашения между Xbox и Facebook, при этом Xbox стремится представить игровые функции, которые будут работать на Facebook и Instagram в будущем. Также Facebook заявил, что "с гордостью приглашает всех из сообщества Mixer на Facebook Gaming".

Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft вновь запустила важные сетевые функции Xbox Live.

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