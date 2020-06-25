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Компания CD Projekt покажет геймплей игры, которую все заждались

CD Projekt запустит прямую трансляцию, во время которой расскажет о главных особенностях Cyberpunk 2077

сегодня, 18:20
Автор:

Павел Зинченко
Компания CD Projekt покажет геймплей игры, которую все заждались

Польская компания CD Projekt больше года скрывала от геймеров новый геймплей Cyberpunk 2077. Игроки узнали уже много о проекте, но теперь они смогут наконец увидеть, как все это время проходила работа над игрой.

25 июня в 19:00 по киевскому времени CD Projekt покажет прямую трансляцию Night City Wire, в рамках которой широкой публике покажут новый трейлер и геймплей игры. Помимо этого геймеры смогут пообщаться с разработчиками в чате и задать все интересующие вопросы. Отдельное внимание уделят "брейндансу" — цифровому наркотику, который позволяет испытать чужие ощущения.

"Присоединяйтесь к нам 25 июня в 19:00, чтобы увидеть первый 25-минутный эпизод Night City Wire, где мы продемонстрируем новый трейлер, свежий геймплей, а также расспросим разработчиков об одной из особенностей игры — брейндансе", — сообщается на официальном сайте CD Projekt.

Стрим пройдет на Twitch и YouTube. Напомним, что Cyberpunk 2077 станет доступным 19 ноября на PlayStation 4, Xbox One и персональных компьютерах. К тому же разработчики собираются бесплатно обновить игру для консолей нового поколения.

Как сообщало издание "Комментарии", игра The Last of Us Part 2 получила первые оценки критиков.


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Источник: https://gagadget.com/games/63824-segodnya-cd-projekt-pokazhet-novyij-gejmplej-cyberpunk-2077-smotrite-translyatsiyu-zdes/
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