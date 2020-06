Компания CD Projekt покажет геймплей игры, которую все заждались

Польская компания CD Projekt больше года скрывала от геймеров новый геймплей Cyberpunk 2077. Игроки узнали уже много о проекте, но теперь они смогут наконец увидеть, как все это время проходила работа над игрой.

25 июня в 19:00 по киевскому времени CD Projekt покажет прямую трансляцию Night City Wire, в рамках которой широкой публике покажут новый трейлер и геймплей игры. Помимо этого геймеры смогут пообщаться с разработчиками в чате и задать все интересующие вопросы. Отдельное внимание уделят "брейндансу" — цифровому наркотику, который позволяет испытать чужие ощущения.

"Присоединяйтесь к нам 25 июня в 19:00, чтобы увидеть первый 25-минутный эпизод Night City Wire, где мы продемонстрируем новый трейлер, свежий геймплей, а также расспросим разработчиков об одной из особенностей игры — брейндансе", — сообщается на официальном сайте CD Projekt.

Стрим пройдет на Twitch и YouTube. Напомним, что Cyberpunk 2077 станет доступным 19 ноября на PlayStation 4, Xbox One и персональных компьютерах. К тому же разработчики собираются бесплатно обновить игру для консолей нового поколения.

