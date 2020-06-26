Кат-сцени и бандитские поселения: что появилось в Diablo 4

Компания Blizzard представила очередной отчет, в котором рассказала о разработке игры Diablo 4. Стало больше извесно о новых механиках, которые появятся в продолжении серии.

В рамках специального исследования, компания провела плейтест, чтобы увидеть, как игроки взаимодействуют с игровым миром. По результатам выснилось, что больше остались довольны Diablo 4 геймеры, которые совмещали исследование мира с прохождением сюжетных заданий.

Blizzard стремится сделать мир Diablo 4 таким, что его хотелось бы исследовать. Именно поэтому и были добавлены различные активности. Blizzard представила новую механику. В мире Санктуария появятся многочисленные лагеря разбойников, которые будут смахивать на аванпосты в Far Cry и Assassin’s Creed. С самого начала их будут заселять враждебными NPC, но после зачистки в них появляются дружественные персонажи.

Также по сообщениям Blizzard сюжетные миссии и подземелья будут приватны для игрока и его команды. Выполнив эти задания, игрок вернется в общий мир и вероятнее всего встретится с другими геймерами в городах или других локациях.

Разработчики не оставили без внимания и подачу сюжета. Во время разговора с NPC больше не используются диалоговые окна. Камера будет приближаться к персонажам, которые общаются и выводить субтитры. Герой будет виден с собственной экипировкой, которую он надел, а также с теми настройками графики, которые установил игрок.

Как сообщало издание "Комментарии", Diablo 4 получит улучшенный интерфейс и армию каннибалов.

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