Electronic Arts разрабатывает мобильную версию популярной игры

В начале осени игра Apex Legends появится на игровой консоли Nintendo Switch. Electronic Arts анонсировала релиз на прошедшем мероприятии EA Play. При этом компания не обмолвилась и словом относительно мобильной версии игры.

Но эта ошибка была исправлена генеральным директором Electronic Arts Эндрю Уилсоном, который заявил, что компания собирается запустить Apex Legends на мобильных телефонах до конца года. Как сообщает ресурс VGC, пока речь идет о так называемом "мягком запуске". Игра появится лишь в некоторых регионах в режиме тестирования серверной части. Также будет проверятся ее работоспособность на мобильных устройствах.

Apex Legends хорошо зарекомендовала себя на игровой консоли PlayStation 4, Xbox One и на персональных компьютерах. В то же время разработчики не скрывали желания перенести игру на мобильные платформы. Еще в мае Electronic Arts заявила во время видео-конференции, что собирается выпустить "королевскую битву" на Android и iOS. Глобальный релиз должен пройти в конце апреля 2021 года.

Как сообщало издание "Комментарии", видеоигру впервые официально одобрили как лечебное средство.

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