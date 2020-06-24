kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.06.2020

BTC/USD

9629.14

ETH/USD

244.23

LTC/USD

44.10

НБУ 24.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.22

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT игры Electronic Arts разрабатывает мобильную версию популярной игры
commentss НОВОСТИ Все новости

Electronic Arts разрабатывает мобильную версию популярной игры

Генеральный директор Electronic Arts подтвердил выход мобильной версии игры Apex Legends

сегодня, 00:30
Автор:

Зинченко Павел
Electronic Arts разрабатывает мобильную версию популярной игры

В начале осени игра Apex Legends появится на игровой консоли Nintendo Switch. Electronic Arts анонсировала релиз на прошедшем мероприятии EA Play. При этом компания не обмолвилась и словом относительно мобильной версии игры.

Но эта ошибка была исправлена генеральным директором Electronic Arts Эндрю Уилсоном, который заявил, что компания собирается запустить Apex Legends на мобильных телефонах до конца года. Как сообщает ресурс VGC, пока речь идет о так называемом "мягком запуске". Игра появится лишь в некоторых регионах в режиме тестирования серверной части. Также будет проверятся ее работоспособность на мобильных устройствах.

Apex Legends хорошо зарекомендовала себя на игровой консоли PlayStation 4, Xbox One и на персональных компьютерах. В то же время разработчики не скрывали желания перенести игру на мобильные платформы. Еще в мае Electronic Arts заявила во время видео-конференции, что собирается выпустить "королевскую битву" на Android и iOS. Глобальный релиз должен пройти в конце апреля 2021 года.

Как сообщало издание "Комментарии", видеоигру впервые официально одобрили как лечебное средство.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gagadget.com/63768-eaplaniruet-vyipustit-apex-legends-dlya-smartfonov-dokontsa-2020-goda/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!