Electronic Arts рассказала о грядущем футбольном симуляторе

Во время крайнего мероприятия EA Play геймерам показали FIFA 21, которая будет представлена 9 октября. Игра будет доступна на PlayStation 4, Xbox One и PC. Кроме того, EA объявила, что геймеры получат возможность бесплатно обновиться до версий для PlayStation 5 и Xbox Series X. EA подчеркнула, что на консолях нового поколения игра будет выглядеть лучше, чем на компьютере.

Компания обновила FAQ по FIFA 21, а также уточнила, что геймеры на PC получат такую же версию игры, как и владельцы PlayStation 4 и Xbox One. По сообщениям EA, FIFA 21 для PS5 и Series X выделится почти мгновенными загрузками, системой отложенного освещения, улучшенной технологией движения и естественным поведением игроков. Также DualSense сможет передавать ощущение от пасов, ударов по мячу и "финтов".

EA не сообщила, насколько сильно версии для PS5 и Series X будут превосходить FIFA 21 для PC, но эта информация будет предоставлена в ближайшее время.

Тяжелее всего будет пользователям Nintendo Switch. Electronic Arts напрямую заявил, что покупатели получат FIFA 21 Legacy Edition с новым набором команд и игроков, но дополнительных режимов и геймплейных нововведений в этой версии ожидать не приходится.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony показала PlayStation 5 в футуристичном дизайне и анонсировала игры для нее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!