Британцы представили продолжение оригинальной киберпанковой игры

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Зинченко Павел
Компания Revolution Software продемонстрировала сюжетный трейлер игры Beyond a Steel Sky. Это продолжение культового квеста Beneath a Steel Sky для персональных компьютеров и игрового сервиса Apple Arcade.
Геймеры будут играть за Роберта Фостера. Во время нападения на общину, неизвестные злоумышленники похитили ребенка, которого главный герой в свое время обязался вернуть домой. Пытаясь найти пропавшего мальчика, Фостер направляется в город Юнион-сити, который является островком цивилизации в измученном войной мире, в котором правит искусственный интеллект. Хотя город сперва производит очень приятное впечатление, он тоже хранит множество нехороших тайн.
Разработчики рассказали, что Beyond a Steel Sky — это киберпанковый триллер со специфическим юмором. Геймеры будут бродить по городу, решать загадки и знакомится с новыми людьми.
Игра Beyond a Steel Sky в скором времени появится на Steam и Apple Arcade. Пока что цена игры остается неизвестной, но зато ее можно добавить в список желаний в магазине Valve.
Как сообщало издание "Комментарии", Steam предоставила бесплатный доступ к популярной игре.
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