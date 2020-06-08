Британцы представили продолжение оригинальной киберпанковой игры

Компания Revolution Software продемонстрировала сюжетный трейлер игры Beyond a Steel Sky. Это продолжение культового квеста Beneath a Steel Sky для персональных компьютеров и игрового сервиса Apple Arcade.

Геймеры будут играть за Роберта Фостера. Во время нападения на общину, неизвестные злоумышленники похитили ребенка, которого главный герой в свое время обязался вернуть домой. Пытаясь найти пропавшего мальчика, Фостер направляется в город Юнион-сити, который является островком цивилизации в измученном войной мире, в котором правит искусственный интеллект. Хотя город сперва производит очень приятное впечатление, он тоже хранит множество нехороших тайн.

Разработчики рассказали, что Beyond a Steel Sky — это киберпанковый триллер со специфическим юмором. Геймеры будут бродить по городу, решать загадки и знакомится с новыми людьми.

Игра Beyond a Steel Sky в скором времени появится на Steam и Apple Arcade. Пока что цена игры остается неизвестной, но зато ее можно добавить в список желаний в магазине Valve.





Как сообщало издание "Комментарии", Steam предоставила бесплатный доступ к популярной игре.

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