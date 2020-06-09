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Главная Новости IT игры Американская компания Bungie разрабатывает RPG с комедийным сюжетом
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Американская компания Bungie разрабатывает RPG с комедийным сюжетом

В рамках новой RPG геймеров ожидают лут, подземелья и причудливые персонажи

сегодня, 18:15
Автор:

Зинченко Павел
Американская компания Bungie разрабатывает RPG с комедийным сюжетом

Американская компания Bungie усиленно развивает игру Destiny 2. При этом о третьей части игры пока что не говорится ни слова. Тем не менее, ходят слухи, что компания тредится над новой секретной разработкой.

Издание The Game Post обнаружила список вакансий для нового проекта Bungie. Например, в списке будущих сотрудников имеется "инвестиционный дизайнер", который будет создавать внутриигровую экономику и формировать правильную раздачу призов игрокам.

По всей вероятности, Bungie собирается создать новую "сессионку" в которой главный акцент будет направлен на охоту за "лутом" и постоянное пребывание в подземельях. Кроме того, вакансия "главного дизайнера боевой системы" говорит о наличии способностей и боевой системы. Также этот специалист будет разрабатывать броню, оружие и искусственный интеллект противника.

Также команде нужен арт-директор, который должен будет создать "что-то комедийное с беззаботными и причудливыми персонажами". Этот специалист будет формировать внешний вид игры и следить, чтобы никто из художников не отходил от намеченного стиля.


Хотя в списке не сообщается о названии проекта, еще в 2018 году студия зарегистрировала торговую марку Matter. Вероятный логотип игры разместили на фоне, который состоит из пятен красок. Это наталкивает на мысль, что геймеров ожидает игровая комедия.

Как сообщало издание "Комментарии", британцы представили продолжение оригинальной киберпанковой игры.


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Источник: https://gagadget.com/games/63515-bungie-rabotaet-nad-komedijnoj-rpg-vstile-destiny-slutom-podzemelyami-iprichudlivyimi-personazhami/
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