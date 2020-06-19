Американская компания Activision готовит новый проект для игровых консолей

Компания Activision уже перезапустила игровую трилогию Crash Bandicoot с улучшенной графикой. Теперь же пришло время воссоздать ее для современных платформ.

На сайте Игровой рейтинговой комиссии Тайваня появилась игра Crash Bandicoot 4: It’s About Time для игровых консолей PlayStation 4 и Xbox One. Поки ничего не известно об ограничениях по возрасту, но есть возможность посмотреть обложки дисковых изданий и ознакомится с описанием игры.

"Крэш отдыхает и исследует свой остров, когда находит таинственную маску, спрятанную в пещере Лани-Лоли. Находка оказывается одной из Квантовых Масок и, очевидно, знает Аку-Аку, друга-маску Крэша! С возвращением Квантовых Масок и появлением Квантового Разлома герои решаются путешествовать по измерениям, чтобы дать отпор ответственному за его появление", — говорится в описании.

Дата релиза игры неизвестна. Ранее Activision сообщила, что до 2020 года планирует выпустить две игры по существующим интеллектуальным собственностям. Вполне вероятно, что одним из этих проектов будет Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Activision уже начала рассылать журналистам пазл, с помощью которого можно сложить изображение маски. Перед анонсом ремейка Spyro компания рассылала пластиковые драконьи яйца, а Crash Team Racing тизерили плюшевыми игральными костями. Вполне возможно, что рассылка пазлов является признаком того, что презентация игры Crash Bandicoot 4: It’s About Time уже близко.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Ubisoft предоставляет бесплатный доступ к популярной игре.

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