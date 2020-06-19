kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.06.2020

BTC/USD

9345.64

ETH/USD

229.07

LTC/USD

43.30

НБУ 19.06.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT игры Американская компания Activision готовит новый проект для игровых консолей
commentss НОВОСТИ Все новости

Американская компания Activision готовит новый проект для игровых консолей

Дата выхода новой игры неизвестна, но уже есть возможность ознакомится с ее описанием

сегодня, 18:12
Автор:

Зинченко Павел
Американская компания Activision готовит новый проект для игровых консолей

Компания Activision уже перезапустила игровую трилогию Crash Bandicoot с улучшенной графикой. Теперь же пришло время воссоздать ее для современных платформ.

На сайте Игровой рейтинговой комиссии Тайваня появилась игра Crash Bandicoot 4: It’s About Time для игровых консолей PlayStation 4 и Xbox One. Поки ничего не известно об ограничениях по возрасту, но есть возможность посмотреть обложки дисковых изданий и ознакомится с описанием игры.

"Крэш отдыхает и исследует свой остров, когда находит таинственную маску, спрятанную в пещере Лани-Лоли. Находка оказывается одной из Квантовых Масок и, очевидно, знает Аку-Аку, друга-маску Крэша! С возвращением Квантовых Масок и появлением Квантового Разлома герои решаются путешествовать по измерениям, чтобы дать отпор ответственному за его появление", — говорится в описании.

Дата релиза игры неизвестна. Ранее Activision сообщила, что до 2020 года планирует выпустить две игры по существующим интеллектуальным собственностям. Вполне вероятно, что одним из этих проектов будет Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Activision уже начала рассылать журналистам пазл, с помощью которого можно сложить изображение маски. Перед анонсом ремейка Spyro компания рассылала пластиковые драконьи яйца, а Crash Team Racing тизерили плюшевыми игральными костями. Вполне возможно, что рассылка пазлов является признаком того, что презентация игры Crash Bandicoot 4: It’s About Time уже близко.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Ubisoft предоставляет бесплатный доступ к популярной игре.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gagadget.com/games/63701-activision-vyipustit-crash-bandicoot-4-itsabout-time-dlya-playstation-4-ixbox-one/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!