Xiaomi представила новую версию браслета Mi Band

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Антон Корнилов
Всемирно известная технологическая компания Xiaomi представила
в Китае новую версию своего фитнес-браслета под названием Mi Band 5. Пятое поколение
получило поддержку новых видов активности, новый увеличенный экран и магнитную
зарядку. Об этом сообщили в блоге Xiaomi на официальном сайте компании.
Новый гаджет умеет фиксировать активность во время занятий
на эллипсоиде, скакалке, велотренажере, а также в период йоги. Браслет в целом
поддерживает отслеживание уже 11 видов активности.
Mi Band
5 получил AMOLED эран с
диагональю в 1,1 дюйма и с разрешением в 126 на 294 пикселя. В прошлом
поколении экран был всего 0,95 дюйма. Уменьшенные рамки позволили выводить
больше информации.
Также в новую версию фитнес-браслета установлен улучшенный
трекинг сна, который непрерывно отслеживает сердцебиение и позволяет распознать
проблемы со сном. На основе полученных данных гаджет даже может предложить
советы по улучшению качества сна.
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