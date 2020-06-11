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Xiaomi представила новую версию браслета Mi Band

Mi Band 5 получил увеличенный экран и магнитную зарядку

сегодня, 19:11
Автор:

Антон Корнилов
Xiaomi представила новую версию браслета Mi Band

Всемирно известная технологическая компания Xiaomi представила в Китае новую версию своего фитнес-браслета под названием Mi Band 5. Пятое поколение получило поддержку новых видов активности, новый увеличенный экран и магнитную зарядку. Об этом сообщили в блоге Xiaomi на официальном сайте компании.

Новый гаджет умеет фиксировать активность во время занятий на эллипсоиде, скакалке, велотренажере, а также в период йоги. Браслет в целом поддерживает отслеживание уже 11 видов активности.

Mi Band 5 получил AMOLED эран с диагональю в 1,1 дюйма и с разрешением в 126 на 294 пикселя. В прошлом поколении экран был всего 0,95 дюйма. Уменьшенные рамки позволили выводить больше информации.

Также в новую версию фитнес-браслета установлен улучшенный трекинг сна, который непрерывно отслеживает сердцебиение и позволяет распознать проблемы со сном. На основе полученных данных гаджет даже может предложить советы по улучшению качества сна.

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Источник: https://blog.mi.com/en/2020/06/11/xiaomi-announces-the-latest-iteration-to-its-wearable-technology-series-mi-smart-band-5/
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