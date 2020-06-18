В Twitter появилась новая функция

Пользователи социальной сети Twitter теперь могут публиковать на страницах своих профилей аудиосообщения. Такие звуковые записи могут быть длительностью не больше 140 секунд. Об этом сообщают "Буквы" со ссылкой на блог Twitter.



Пока публикация голосовых сообщений доступна в тестовом режиме и доступна только для пользователей приложений для iPhone и iPad. В то же время сейчас еще не известно, добавит ли компания такую функцию в приложение для Android-устройств. Голосовые публикации в Twitter могут прослушивать все пользователи, также для всех доступна возможность отвечать на такие посты.

На сегодняшний день пользователи Twitter могут постить фотографии, видео, GIF-изображения, а также текстовые сообщения длинной до 280 символов.

Ранее "Комментарии" писали, что компания Twitter объявила о новой функции, которая будет стимулировать пользователей перечитывать статьи, прежде чем делиться ими. Социальная сеть заявила, что тестирует новое дополнение на англоязычных пользователях Android. "Если пользователь пытается ретвитнуть статью, Twitter спросит его, хочет ли он открыть статью, прежде чем делиться ею", – сообщил в Twitter аккаунт службы поддержки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!