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В Сингапуре запустили устройство для отслеживания контактов

Специальное устройство предупредит, если рядом находится человек с COVID-19

сегодня, 10:13
Автор:

Павел Зинченко
В Сингапуре запустили устройство для отслеживания контактов

В Сингапуре начали раздавать устройства для отслеживания контактов с поддержкой Bluetooth в рамках мер по замедлению распространения коронавируса. Так называемые токены TraceTogether являются альтернативой правительственному приложению для отслеживания контактов на смартфоне.

Устройства предназначены для людей, которые не владеют или предпочитают не пользоваться мобильным телефоном. Объявление об устройстве было встречено с озабоченностью в некоторых кругах по поводу соблюдения конфиденциальности.

Первая партия устройств распространяется среди пожилых людей, которые практически не имеют семейной поддержки или имеют проблемы с мобильностью. Токены имеют уникальные QR-коды и не нуждаются в зарядке, так как имеют срок службы батареи до девяти месяцев.

Устройства работают, обмениваясь сигналами Bluetooth с другими соседними токенами или смартфонами, на которых запущено приложение TraceTogether. Пользователи будут предупреждены сотрудником по отслеживанию контактов, если обнаружится, что они находились рядом с кем-то, зараженным коронавирусом. Если будет подтверждено, что рядом находится кто-то с COVID-19, данные будут загружены с устройства.

Правительство отвергло опасения, связанные с неприкосновенностью частной жизни пользователей, поскольку устройства не предназначены для обозначения движений людей. Правительство Сингапура заявило, что данные, собранные устройствами, будут зашифрованы и хранятся в токене не более 25 дней.

Как сообщало издание "Комментарии", в Сингапуре таксиста арестовали на 4 месяца за публикацию о продлении карантина.


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Источник: https://www.bbc.com/news/business-53216450
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