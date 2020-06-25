Тайванская компания представила гаджеты для экстремальных условий

Тайванская компания Acer выпустила Enduro, новую линейку ноутбуков и планшетов, предназначенных для использования вне помещений. Компания утверждает, что продукты могут выдержать падения, экстремальные температуры и воздействие воды, оставаясь при этом достаточно портативными, чтобы их можно было перевозить.

Самая интересная модель в линейке и единственная с ценой и датой выпуска на данный момент - это ноутбук Enduro N3. N3 будет доступен в Северной Америке в августе. Стартовая цена 899 долларов. Он также будет продаваться в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии в июне по цене 999 долларов.

Acer сообщила, что N3 предназначен для работников, которые работают в разных местах, включая архитекторов и организаторов мероприятий. При ширине 14 дюймов, 4,37 фунта и 0,98 дюйма N3 не самый легкий ноутбук, но его все равно легко транспортировать.

N3 получил сертификаты MIL-STD 810G и IP53. Первый гарантирует долговечность при ударах, падениях и вибрациях. Второй означает, что он может противостоять определенному количеству пыли и брызг воды. Ноутбук также включает в себя то, что Acer называет Aquafan, который удаляет воду изнутри ноутбука.

В линейку Enduro также входят два 10-дюймовых планшета с Windows, а именно числе Enduro T5, который также имеет сменную 10-часовую батарею и процессор Intel Core m3 7-го поколения, и Enduro T1, который имеет дополнительную портфельную клавиатуру и процессор Intel Celeron. Существует также восьмидюймовая версия Enduro T1. Acer утверждает, все эти устройства могут использоваться в перчатках.

Как сообщало издание "Комментарии", китайская компания представит свой первый ноутбук.

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