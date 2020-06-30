Специальные перчатки помогут при использовании языка жестов

Ученые разработали перчатку, которая переводит язык жестов в слова в реальном времени. Потенциально это позволяет глухим людям общаться напрямую с кем-либо без участия переводчика.

Носимое устройство содержит датчики, которые проходят вдоль пальцев, чтобы идентифицировать каждое слово, фразу или букву на американском языке жестов. Эти сигналы затем отправляются по беспроводной связи на смартфон, который переводит их в произнесенные слова со скоростью одного слова в секунду.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, где разрабатывался проект, считают, что инновации могут упростить общение для глухих людей. "Мы надеемся, что это откроет новые возможности для людей, которые используют язык жестов. Кроме того, это поможет большему количеству людей самостоятельно изучать язык жестов", - сказал ведущий исследователь Джун Чен.

По оценкам экспертов, от 100 000 до 1 миллиона человек используют американский язык жестов в Соединенных Штатах. По данным Британской ассоциации глухих, эта перчатка не переводит британский язык жестов-другой доминирующий язык жестов в англоговорящем мире, которым пользуются около 151 000 взрослых в Великобритании.

Как сообщало издание "Комментарии", в Сингапуре запустили устройство для отслеживания контактов.

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