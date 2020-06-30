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Новый смартфон Google появился в сети

Надежный инсайдер показал снимки нового смартфона Pixel 5 XL и его чехла

сегодня, 14:14
Автор:

Павел Зинченко
Новый смартфон Google появился в сети

Смартфон Google Pixel 5 XL только что появился в сети, и эта утечка информации дает нам возможность взглянуть на его дизайн. Утечка была представлена инсайдером Slashleaks, который показал рендеры чехла вместе со смартфоном.

Если судить по изображениям, то в Google Pixel 5 XL все еще есть сканер отпечатков пальцев, установленный сзади. Это очевидно из-за единственного круглого выреза в задней части корпуса, с его положением, аналогичным с предыдущим поколениям, таким как Pixel 3 XL. Более того, похоже, что в Pixel 5 XL по-прежнему имеется гнездо для наушников 3,5 мм, что довольно редко встречается в сегментах премиум-класса, и не появилось на Pixel 4 XL, который также полностью отказался от сканера отпечатков пальцев в пользу 3D-технологии распознавания лиц.


На изображении видна прозрачная задняя крышка с квадратным вырезом, аналогичным серии Pixel 4, и с двойной камерой. К сожалению, другой информации пока нет. В предыдущих отчетах указывалось, что в последних сериях Google Pixel 5 отсутствуют флагманские чипы Snapdragon 865 в пользу Snapdragon 765G, из-за растущих затрат. Кроме того, его цикл запуска, который обычно происходит в октябре, также мог быть отложен из-за продолжающейся пандемии. В любом случае, пока что рано делать далекоидущие выводы.

Как сообщало издание "Комментарии", Google добавляет функцию групповых видеозвонков.


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Источник: https://wtgoss.com/google-pixel-5-xl-case-leaked-reveals-rear-mounted-fingerprint-scanner/#:~:text=Looking%20at%20the%20images%20shared,like%20the%20Pixel%203%20XL.
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