Компания Huawei представит смарт-часы с собственной операционной системой

У китайской компании Huawei уже есть "умные" часы в линейке продуктов Huawei Watch GT 2 и GT 2e. Но если верить слухам, к этим устройствам скоро присоединятся часы Huawei Mate Watch. Однако, несмотря на то, что Huawei Watch GT 2 работает на операционной системе OEM OS Lite, похоже, что предстоящие часы Huawei Mate Watch будут использовать альтернативу компании Android: Harmony OS.

Использование Harmony OS, несомненно, обеспечит потенциальным часам Huawei Mate Watch расширенную функциональность и полезность по сравнению с серией Watch GT 2. Поэтому следует ожидать, что они будут работать с меньшим количеством проблем, чем Lite OS. Huawei уже заявляла, что внутренняя операционная система Harmony может быть разработана для использования в носимых устройствах, поэтому этот конкретный слух о Mate Watch может оказаться правдой.

Тот же источник, @ RODENT950, также назвал возможную дату выпуска часов Huawei Mate, а также серии смартфонов Huawei Mate 40. Инсайдер напомнил о слухах, согласно которым Huawei выбрала Национальный день Китайской Народной республики, чтобы показать свои "умные" устройства под маркой Mate. Этот праздник приходится на 1 октября.

Как сообщало издание "Комментарии", инсайдер опубликовал рендер смарт-часов Samsung.

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