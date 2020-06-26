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Компания Huawei представит смарт-часы с собственной операционной системой

Ожидается, что смарт-часы Huawei Mate Watch будут представлены уже в этом году

сегодня, 10:47
Автор:

Павел Зинченко
Компания Huawei представит смарт-часы с собственной операционной системой

У китайской компании Huawei уже есть "умные" часы в линейке продуктов Huawei Watch GT 2 и GT 2e. Но если верить слухам, к этим  устройствам скоро присоединятся часы Huawei Mate Watch. Однако, несмотря на то, что Huawei Watch GT 2 работает на операционной системе OEM OS Lite, похоже, что предстоящие часы Huawei Mate Watch будут использовать альтернативу компании Android: Harmony OS.

Использование Harmony OS, несомненно, обеспечит потенциальным часам Huawei Mate Watch расширенную функциональность и полезность по сравнению с серией Watch GT 2. Поэтому следует ожидать, что они будут работать с меньшим количеством проблем, чем Lite OS. Huawei уже заявляла, что внутренняя операционная система Harmony может быть разработана для использования в носимых устройствах, поэтому этот конкретный слух о Mate Watch может  оказаться правдой.

Тот же источник, @ RODENT950, также назвал возможную дату выпуска часов Huawei Mate, а также серии смартфонов Huawei Mate 40. Инсайдер напомнил о слухах, согласно которым Huawei выбрала Национальный день Китайской Народной республики, чтобы показать свои "умные" устройства под маркой Mate. Этот праздник приходится на 1 октября.

Как сообщало издание "Комментарии", инсайдер опубликовал рендер смарт-часов Samsung.


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Источник: https://www.notebookcheck.net/Huawei-Mate-Watch-running-on-Harmony-OS-rumored-to-be-launching-alongside-the-Huawei-Mate-40-series-in-October.477305.0.html
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