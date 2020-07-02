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Компания Google приобрела известного производителя смарт-очков

Google сделала следующий шаг на пути освоения рынка смарт-очков

сегодня, 10:36
Автор:

Павел Зинченко
Компания Google приобрела известного производителя смарт-очков

Google приобрела компанию, которая производит "умные" очки, после того, как ее собственная компания Glass вышла на массовый рынок. North, основанная в Канаде в 2012 году, заявила, что теперь будет "сворачивать" поддержку своих смарт-очков Focals первого поколения. Об этом сообщает BBC.

Старший вице-президент Google по устройствам и услугам Рич Остерло писал: "Мы строим будущее, в котором вокруг вас всегда будет полезность, где все ваши устройства будут работать вместе, а технологии отойдут на второй план". По слухам, Apple и Samsung выпускают очки, в то время как подразделение Facebook Oculus стремится занять массовый рынок виртуальной реальности.

В North's Focals компьютерный процессор, батарея и модуль Bluetooth находятся в кронштейнах рамок. Управляемый через кольцо под названием Loop и совместимый с Alexa Amazon, голографический дисплей позволяет пользователям видеть уведомления и даже вызывать такси. Базовая пара стоит 599 долларов, с линзами по рецепту - дополнительные 200 долларов.

Аналитик CCS Insight Лео Гебби сказал, что он испытывал "умные" очки North, и считает, что они нуждаются в дальнейшей доработке, но все же представляют собой прекрасный пример того, как должны развиваться технологии. "Смарт-очки могли бы стать революционным элементом технологии. И многие сервисы Google, такие как Maps, идеально соответствовали бы нужной аппаратной части" - добавил Гебби. По его мнению, в ближайшие несколько лет "гонка за рынком "умных" очков" наберет новых оборотов.

Как сообщало издание "Комментарии", новый смартфон Google появился в сети.


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