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Компания Apple получила патент на уникальный ноутбук

Apple намеревается внести радикальные изменения в дизайн своих ноутбуков

сегодня, 17:08
Автор:

Павел Зинченко
Компания Apple получила патент на уникальный ноутбук

Компания Apple может планировать радикальные изменения в дизайне для будущих поколений своей линейки ноутбуков MacBook Pro. Новый патент компании рассказывает о MacBook Pro с пятью дисплеями. Об этом сообщает Gizmochina.

Патент был утвержден Национальным ведомством интеллектуальной собственности Китая 30 июня 2020 года и даже получил несколько изображений. Глядя на новый дизайн, кажется, что Apple заполняет все пустые пространства вокруг клавиатуры и трекпада. Компания пометила эту технологию как "Динамический интерфейс дисплея", который также имеет четыре меньших дисплея.

Патентные иллюстрации показывают, что эти новые меньшие дисплеи могут взять на себя роль существующего дисплея с сенсорной панелью и даже могут иметь дополнительные функции. Интересно, что трекпад не различим и может быть легко размещен под поверхностью или встроен в один из этих дисплеев.

В патенте также подробно описана тактильная система обратной связи, которая может быть добавлена ​​в качестве нового трекпада. Кроме того, в клавиатуру могут быть встроены небольшие нововведения: загораются поверхности вокруг отдельных клавиш, а не сами клавиши. Хотя MacBook Pro с пятью дисплеями выглядит довольно привлекательно, не стоит забывать, что это пока что лишь патент, который может никогда не стать реальностью.

Как сообщало издание "Комментарии", в Intel прокомментировали переход Apple на собственные процессоры.


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