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Китайская компания выпустила смарт-часы для детей

Детские смарт-часы Xiaomi имеют функцию связи с родителями и 4G-соединение

сегодня, 16:25
Автор:

Зинченко Павел
Китайская компания выпустила смарт-часы для детей

Сегодня компания Xiaomi выпустила обновленную версию детских часов Mi Rabbit 4C -  Mi Rabbit Children’s Watch 4C. Как видно из названия, он поддерживает 4G-соединение. Помимо поддержки подключения, еще одним важным изменением являются повышенные показатели водонепроницаемости - от IPX7 до IPX8. Устройство также поставляется с поддержкой собственного интеллектуального голосового помощника XiaoAI.

"Умные" часы поддерживают надежное позиционирование благодаря восьмикратной системе безопасного позиционирования. Устройство оснащено 1,3-дюймовым дисплеем, который немного меньше, чем 1,7-дюймовая панель AMOLED на Mi Rabbit Children’s Watch 4CУстройство также оснащено 2-мегапиксельным сенсором камеры на передней панели часов, который может использоваться родителями для удаленного совершения звонков 4G или Wi-Fi для связи с детьми. По сравнению с моделями 4 и 4Pro этому новому устройству 4C не хватает поддержки настройки двух камер, а также подключения 5G.

Как уже упоминалось, "умные" часы также поставляются с поддержкой интеллектуального голосового помощника XiaoAI, который может предлагать несколько функций с помощью голосовых команд, включая отчеты о погоде, энциклопедию, поддержку воспроизведения музыки и другие.

Mi Rabbit Children’s Watch 4C стоят около 56 долларов. Цены довольно низкие по сравнению с моделями 4 и 4Pro, которые стоят 127 і 184 доллара соответственно.

Как сообщало издание "Комментарии", китайская компания представила новый игровой монитор.


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Источник: https://www.gizmochina.com/2020/06/23/mi-rabbit-childrens-watch-4c-4g-launched/
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