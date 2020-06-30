kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.06.2020

BTC/USD

9201.31

ETH/USD

227.63

LTC/USD

41.49

НБУ 30.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT гаджет Китайская компания представила оригинальный планшет для детей
commentss НОВОСТИ Все новости

Китайская компания представила оригинальный планшет для детей

Планшет для детей Xiaoxun отображает три цвета, а также имеет стальной стилус

сегодня, 16:02
Автор:

Павел Зинченко
Китайская компания представила оригинальный планшет для детей

За последние несколько лет компания Xiaomi предоставила несколько ЖК-планшетов. Напрмер, ЖК-планшет Wicue и цифровой планшет для рисования Mijia. Теперь же компания готовится представить новый планшет, который оснащен улучшенным ЖК-дисплеем, а также новыми функциями.

16-дюймовый цветной жидкокристаллический планшет Xiaoxun предназначен для детей, но его может использовать каждый. Планшет подходит для рисования и письма. В отличие от цифрового графического планшета Mijia, который отображает только один цвет, планшет Xiaoxun отображает три цвета (синий, желтый и зеленый).

Он поставляется в комплекте со стальным стилусом, который магнитно крепится к боковой поверхности планшета, как стилус iPad. Еще одна интересная особенность - поддержка давления. Это означает, что толщина нарисованных линий зависит от давления, оказываемого пользователем. Планшет имеет одну кнопку внизу экрана для стирания того, что на экране. Есть также кнопка блокировки сбоку, которая отключает кнопку стирания.

Корпус сделан из поликарбоната АБС, что делает планшет довольно легким, но конкретно о его весе не сообщается. Размеры гаджета - 36,8 х 26,8 х 0,8 см. Как и другие планшеты для рисования, 16-дюймовый цветной жидкокристаллический планшет Xiaoxun оснащен монетной батареей CR2025, которая должна проработать до двух лет, прежде чем потребуется замена.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi представила новую версию браслета Mi Band.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gizmochina.com/2020/06/29/xiaomi-crowdfunds-xiaoxun-16-inch-color-lcd-tablet-for-kids/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!