Китайская компания представила оригинальный планшет для детей

За последние несколько лет компания Xiaomi предоставила несколько ЖК-планшетов. Напрмер, ЖК-планшет Wicue и цифровой планшет для рисования Mijia. Теперь же компания готовится представить новый планшет, который оснащен улучшенным ЖК-дисплеем, а также новыми функциями.

16-дюймовый цветной жидкокристаллический планшет Xiaoxun предназначен для детей, но его может использовать каждый. Планшет подходит для рисования и письма. В отличие от цифрового графического планшета Mijia, который отображает только один цвет, планшет Xiaoxun отображает три цвета (синий, желтый и зеленый).

Он поставляется в комплекте со стальным стилусом, который магнитно крепится к боковой поверхности планшета, как стилус iPad. Еще одна интересная особенность - поддержка давления. Это означает, что толщина нарисованных линий зависит от давления, оказываемого пользователем. Планшет имеет одну кнопку внизу экрана для стирания того, что на экране. Есть также кнопка блокировки сбоку, которая отключает кнопку стирания.

Корпус сделан из поликарбоната АБС, что делает планшет довольно легким, но конкретно о его весе не сообщается. Размеры гаджета - 36,8 х 26,8 х 0,8 см. Как и другие планшеты для рисования, 16-дюймовый цветной жидкокристаллический планшет Xiaoxun оснащен монетной батареей CR2025, которая должна проработать до двух лет, прежде чем потребуется замена.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi представила новую версию браслета Mi Band.

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