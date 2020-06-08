Китайская компания показала официальное изображение нового фитнес-трекера

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 5 готовится к запуску 11 июня, и теперь появился его первый официальный обзор. Xiaomi представила на своей странице Weibo постер Mi Band 5, на котором трекер изображен в четырех цветах: желтый, красный, зеленый и черный. В свою очередь, Mi Band 4 был доступен в черном, синем, темно-бордовом и оранжевом цветах.

Официальное изображение Mi Band 5 ниже показывает, что его дизайн не сильно изменился по сравнению с Mi Band 4. У него такой же дисплей в форме таблетки, хотя и с большей площадью экрана и, возможно, уменьшенными рамками. Если присмотреться, у Mi Band 5, кажется, есть емкостная кнопка под его слуховым 1,2-дюймовым дисплеем. Силиконовый ремешок такой же, как и в предыдущей модели.





Также в своем тизере Weibo Xiaomi упоминает поддержку NFC , и ходят слухи, что даже глобальная версия группы получит эту функцию в этот раз. Кроме того, изображение Mi Band 5 подтверждает, что он будет отслеживать такие действия, как йога, гребные тренажеры и прыжки с трамплина. Устройство также показывает отслеживание здоровья женщин, о чем также ранее ходили слухи.

На данный момент это все, что мы можем получить из этой первой официальной фотографии Mi Band 5. Как бы то не было, она не подтверждает одну из самых ожидаемых функций - поддержку голосового ассистента Alexa Amazon. Ожидается, что в ближайшие дни о фитнес-трекере будет известно больше.

Как сообщало издание "Комментарии", дочерняя компания Xiaomi представила свой первый монитор.

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