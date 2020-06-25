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Главная Новости IT гаджет Инсайдер опубликовал рендер смарт-часов Samsung
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Инсайдер опубликовал рендер смарт-часов Samsung

Известный инсайдер сообщил интересные подробности о смарт-часах Galaxy Watch 3

сегодня, 14:24
Автор:

Павел Зинченко
Инсайдер опубликовал рендер смарт-часов Samsung

Компания Samsung готовится представить свои новые "умные" часы под названием Galaxy Watch 3 (или Galaxy Watch3). Анонс ожидается либо 5 августа, когда будут представлены новые смартфоны, либо примерно месяцем ранее.

Сегодня известный инсайдер Эван Бласс опубликовал рендер своего собственного исполнения, на котором новые часы Samsung запечатлен во всей своей красе.


На изображении можно увидеть модификацию SM-R840 с корпусом 45 мм и нержавеющей сталью. Есть две физические кнопки и рамка, которая должна вращаться.

На даный момент известно, что часы будут защищены от воды и пыли, 1,4-дюймовый экран будет покрыт Gorilla Glass DX, а также они получат 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ флэш-памяти. 45-миллиметровая версия получит аккумулятор на 340 мАч.

Эван Бласс давно зарекомендовал себя как самый надежный источник. В свое время он подтвердил название Galaxy Fold для первого гибкого смартфона Samsung и неоднократно публиковал рендеры необъявленных устройств.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung запатентовала камеры с уникальным механизмом.


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Источник: https://www.writenaregiven.com/2020/06/the-first-high-quality-look-at-samsung.html?m=1
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