Что-то пошло не так: Dyson снял свою новую "умную" зубную щетку с продаж

Компания Dyson приостановила продажу своей новой электрической зубной щетки CameraJet спустя всего несколько недель после ее запуска. Причиной стали сообщения первых покупателей о неисправностях устройства.

Dyson снял с продаж свою новую зубную щетку CameraJet

Как пишет Daily Mail, пользователи начали жаловаться на сбои работы щетки, проблемы с форсунками и поломки после контакта с водой. Некоторые владельцы утверждали, что устройство переставало работать сразу после первой чистки зубов, поскольку вода могла попасть внутрь корпуса.

В ответ Dyson заявили, что подобные случаи касаются лишь небольшого количества устройств. Однако компания не сообщила об официальном отзыве CameraJet и не назвала конкретную причину прекращения продаж.

Представители бренда объясняют отсутствие товара на отдельных рынках дефицитом поставок и заявляют, что компания наращивает производство. Как указывает Daily Mail, продажи зубной щетки были приостановлены во Франции, а затем в Великобритании, США и Сингапуре.

CameraJet представили в начале сентября. Цена устройства составила около 499 долларов (22 тысячи гривен). Dyson позиционировал новинку как технологичный продукт премиумкласса с необычным подходом к уходу за зубами. На разработку кисти компания потратила шесть лет. Над продуктом работали 661 инженер, а Dyson получила 38 патентов, связанных с технологиями устройства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что женщины не оценили шутку Dyson . Компания выпустила стайлер для бровей и началось непредвиденное.

Также "Комментарии" писали о простом способе дезинфекции зубной щетки