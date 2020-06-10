Полный провал: российский летающий мотоцикл разбился в Дубае

Летающий мотоцикл HoverBike Scorpion-3, разработанный российской компанией HoverSurf, потерпел аварию во время испытательного полета в Дубае. Об этом сообщает информационный портал New Atlas. Ожидалось, что его будут использовать правоохранительные органы города.

Пилот, который проводил испытательный полет, не пострадал. Представители компании сообщили, что поломка произошла по причине неисправности: "отказал барометр". Пилот уцелел благодаря "автоматике и системе пассивной безопасности".

Российская компания HoverSurf показала прототип летающего мотоцикла в Сколково еще в 2017 году. Разработчики сообщили, что его цена будет колебаться от 50 до 80 тысяч долларов. HoverBike является гибридом квадрокоптера и мотоцикла. Он работает на электрических моторах. Процесс управления осуществляется двумя джойстиками на специальной панели.







С 2018 года HoverSurf сотрудничает с правоохранительными органами Дубая и обучает полицейских передвигаться на ховербайках. Ожидается, что в 2020 году первые полицейские начнут использовать летающие мотоциклы во время патрулирования, а ховербайки пополнят высокобюджетный парк разнообразной полицейской техники Дубая, в числе которой множество самых современных электромобилей.

Как сообщало издание "Комментарии", полиция Дубая будет патрулировать улицы на электромобилях Tesla.



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