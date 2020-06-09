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Мобильное приложение позволит пассажирам вознаграждать водителей такси

Пассажиры смогут вознаграждать водителей такси чаевыми с помощью специального приложения

сегодня, 13:01
Автор:

Зинченко Павел
Мобильное приложение позволит пассажирам вознаграждать водителей такси

Одна из самых популярных европейских транспортных платформ Bolt представила новую функцию в своем приложении. Пассажиры получат возможность оставлять  водителям чаевые после завершения поездки.

Чтобы воспользоваться этой функцией, пользователям необходимо обновить приложение Bolt до его последней версии. В таком случае пассажир получит возможность оставить чаевые в случае, если поставит высокую оценку водителю и захочет лично вознаградить его за хорошо проделанную работу.

Используя это приложение пассажир сможет выбрать один из предложенных вариантов размера чаевых или самостоятельно ввести любую сумму. Использовать опцию можно будет в течении пятнадцати минут после завершения поездки. Водители получат все деньги, которые были оставлены в качестве чаевых.

Потребуется около месяца, чтобы функция была внедрена полностью. Она будет доступна для клиентов Bolt, которые пользуются устройствами на базе Android и iOS.

Как сообщало издание "Комментарии", Bolt планируют запустить доставку еды и аренду самокатов в Киеве уже летом.


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Источник: https://comments.ua/
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