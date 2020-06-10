Японский автопроизводитель подвергся мощной кибератаке

Автопроизводитель Honda заявил, что имеет дело с кибератакой, которая влияет на его деятельность по всему миру. Он добавил, что проблема влияет на способность компании получать доступ к своим компьютерным серверам, использовать электронную почту и иным образом использовать свои внутренние системы.

Компания Honda, которая производит мотоциклы, автомобили, генераторы и газонокосилки, сообщила, что один из ее внутренних серверов подвергся внешней атаке. Представитель компании добавил, что "вирус распространился" по всей сети, но не предоставил дополнительной информации.

Некоторые эксперты по кибербезопасности считают, что это похоже на атаку с целью вымогательства, а это означает, что хакеры могли зашифровать данные или заблокировать серверы Honda с помощью некоторых своих IТ-систем. Компания настаивает на том, что данные не были взломаны, и добавила, что "на данный момент мы видим минимальное влияние на бизнес".

Неизвестно, как злоумышленники проникли в компьютерную систему Honda, но исследования показывают, что атаки хакеров становятся все более успешными, когда они используют приманки, связанные с Covid-19, чтобы обманным путем заставить жертву загружать вредоносные документы и файлы.



Как сообщало издание "Комментарии", Honda увеличит масштабы своего авиационного бизнеса.

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