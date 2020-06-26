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Viber прекращает любые деловые отношения с Facebook

По мнению руководства Viber, Facebook перешла черту в плане нарушений защиты персональных данных и нежелания остановить распространение риторики ненависти

сегодня, 16:47
Автор:

Павел Зинченко
Viber прекращает любые деловые отношения с Facebook

Мировое приложение для свободного и безопасного общения Rakuten Viber заявило о сворачивании любых деловых контактов с Facebook. Viber удалит расширения Facebook Connect, Facebook SDK и GIPHY со своей платформы, а также прекратит поддержку рекламы в данной социальной сети. Этим  Viber собирается поддержать нарастающую волну движения #StopHateForProfit, целью которой является бойкот технологического гиганта.
На фоне протестов, вспыхнувших в США в течение последнего месяца, шесть организаций (например Антидиффамационная лига и Национальная ассоциация по содействию прогрессу цветного населения), призвали рекламодателей остановить свои расходы на рекламу в Facebook в июле, поскольку компания не способна защитить пользователей от ненавистной риторики.
В Viber уверены, что эта проблема является дополнением к многочисленным случаям утечки данных, в том числе и к общеизвестному скандалу с Cambridge Analytica. Тогда политическая консалтинговая фирма собрала данные почти 87 миллионов пользователей Facebook без их ведома. Поэтому приложение приняло решение прекратить все деловые связи с Facebook.
Ожидается, что Viber удалит все продукты Facebook из приложения к началу этого года. Расходы на рекламу в Facebook компания сворачивает немедленно.
Как сообщало издание "Комментарии", Viber представил функцию для создания стикеров.


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Источник: https://comments.ua/
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