Viber прекращает любые деловые отношения с Facebook

Мировое приложение для свободного и безопасного общения Rakuten Viber заявило о сворачивании любых деловых контактов с Facebook. Viber удалит расширения Facebook Connect, Facebook SDK и GIPHY со своей платформы, а также прекратит поддержку рекламы в данной социальной сети. Этим Viber собирается поддержать нарастающую волну движения #StopHateForProfit, целью которой является бойкот технологического гиганта.

На фоне протестов, вспыхнувших в США в течение последнего месяца, шесть организаций (например Антидиффамационная лига и Национальная ассоциация по содействию прогрессу цветного населения), призвали рекламодателей остановить свои расходы на рекламу в Facebook в июле, поскольку компания не способна защитить пользователей от ненавистной риторики.

В Viber уверены, что эта проблема является дополнением к многочисленным случаям утечки данных, в том числе и к общеизвестному скандалу с Cambridge Analytica. Тогда политическая консалтинговая фирма собрала данные почти 87 миллионов пользователей Facebook без их ведома. Поэтому приложение приняло решение прекратить все деловые связи с Facebook.

Ожидается, что Viber удалит все продукты Facebook из приложения к началу этого года. Расходы на рекламу в Facebook компания сворачивает немедленно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!