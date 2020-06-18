В Чехии впервые запустят 5G-сеть

Крупнейший интегрированный поставщик телекоммуникационных услуг на чешском рынке, оператор мобильной связи O2, намеревается развернуть первый коммерческий мобильный сервис 5G в некоторых регионах Чехии. Об этом компания заявила в среду.

Клиенты смогут заполучить пробный пакет уже в июле, сообщил O2 на своем официальном сайте. При этом оператор сообщил, что продолжает интенсивно работать над финальными испытаниями смартфонов Samsung в действующей 5G-сети в более широком центре Праги и Колина.

"Новое поколение мобильных сетей будет предлагать в десять раз большую скорость соединения по сравнению с общедоступной сетью 4G", - генеральный директор O2 Jindrich Fremuth. Также он подчернул важность новой технологии для экономики страны и ее крупных городов.



Компания также сообщила, что будет покрыто до 15 процентов територии Праги, в том числе Старый город, Новый город и другие городские районы, расположенные недалеко от центра.

O2 является первым оператором мобильной связи в Чешской Республике, который начал предоставлять услуги 5G на коммерческой основе. Такие конкуренты, как Vodafone и T-Mobile, уже начали тестировать свои сети 5G в различных частях страны.

Как сообщало издание "Комментарии", в Швеции запустили первую сеть 5G.

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