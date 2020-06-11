Twitter призывает пользователей перечитывать статьи перед репостом

Компания Twitter объявила о новой функции, которая будет стимулировать пользователей перечитывать статьи, прежде чем делиться ими. Социальная сеть заявила, что тестирует новое дополнение на англоязычных пользователях Android.

"Если пользователь пытается ретвитнуть статью, Twitter спросит его, хочет ли он открыть статью, прежде чем делиться ею", - сообщил в Twitter аккаунт службы поддержки.

Статьи в Twitter, которые пользователи делают вирусными, не читая их, могут быть интересными, но иногда опасными. Новая функция (на данный момент на Android) поощряет людей читать статью до ее ретвиттинга", - сообщил Кейвон Бейкпур, ведущий разработчик в Twitter.

Этот тест - не единственное изменение в платформе Twitter. Компания также проверяет способность пользователей решать, кто может или не может отвечать на отдельные твиты. Еще один эксперимент - это предложение пользователям попросить их "пересмотреть" свой стиль написания, когда пишут в Twitter грубый или "вредный" контент. Наконец, было обнаружено, что компания работает над тем, чтобы заново открыть процесс проверки, но без объявленных сроков, когда функция будет доступна для широкой публики.

Как сообщало издание "Комментарии", в руководстве Twitter произошли серьезные изменения.

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