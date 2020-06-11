Твиттер начал тестировать новую важную функцию

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Антон Корнилов
О планируемых нововведениях рассказала исследователь и
специалист по обратной разработке Джейн Манчун Вонг, которая сообщила, что
теперь, кроме сердечка, на публикацию в социальной сети можно будет отреагировать
и другими эмодзи. Например, отрицание, согласием, смехом, удивлением и
аплодисментами.
Также среди других реакций на публикации добавили реакцию с
помощью приложения Fleet,
которое стало аналогом популярных "историй" в другой социальной сети Instagram. Сегодня Fleet работают
только в Италии, Индии и Бразилии, но уже скорее его введут и в других странах.
Для сравнения: социальная сеть Facebook добавила
новые реакции в виде пяти эмоций еще в 2016 году. А в 2020 году добавили еще
одну эмодзи с объятием сердца.
Как сообщал портал "Комментарии", Xiaomi представила новую
версию браслета Mi Band.
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