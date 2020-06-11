Твиттер начал тестировать новую важную функцию

Социальная сеть

Twitter

начала тестирование новой функции, которая предусматривает добавление новых реакций от пользователей на публикации. К стандартному лайку представители социальной сети планируют добавить еще несколько реакций. Об этом сообщили в издании

TJournal

.

О планируемых нововведениях рассказала исследователь и специалист по обратной разработке Джейн Манчун Вонг, которая сообщила, что теперь, кроме сердечка, на публикацию в социальной сети можно будет отреагировать и другими эмодзи. Например, отрицание, согласием, смехом, удивлением и аплодисментами.

Также среди других реакций на публикации добавили реакцию с помощью приложения Fleet, которое стало аналогом популярных "историй" в другой социальной сети Instagram. Сегодня Fleet работают только в Италии, Индии и Бразилии, но уже скорее его введут и в других странах.

Для сравнения: социальная сеть Facebook добавила новые реакции в виде пяти эмоций еще в 2016 году. А в 2020 году добавили еще одну эмодзи с объятием сердца.

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