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Твиттер начал тестировать новую важную функцию

Твиттер ввел новые реакции на публикации

сегодня, 20:37
Автор:

Антон Корнилов
Твиттер начал тестировать новую важную функцию Социальная сеть Twitter начала тестирование новой функции, которая предусматривает добавление новых реакций от пользователей на публикации. К стандартному лайку представители социальной сети планируют добавить еще несколько реакций. Об этом сообщили в издании TJournal.

О планируемых нововведениях рассказала исследователь и специалист по обратной разработке Джейн Манчун Вонг, которая сообщила, что теперь, кроме сердечка, на публикацию в социальной сети можно будет отреагировать и другими эмодзи. Например, отрицание, согласием, смехом, удивлением и аплодисментами.

Также среди других реакций на публикации добавили реакцию с помощью приложения Fleet, которое стало аналогом популярных "историй" в другой социальной сети Instagram. Сегодня Fleet работают только в Италии, Индии и Бразилии, но уже скорее его введут и в других странах.

Для сравнения: социальная сеть Facebook добавила новые реакции в виде пяти эмоций еще в 2016 году. А в 2020 году добавили еще одну эмодзи с объятием сердца.

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Источник: https://tjournal.ru/internet/177521-twitter-nachal-testirovat-novye-reakcii-krome-layka
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