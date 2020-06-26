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Президент Туркменистана призвал создать национальный мессенджер

С помощью национального мессенджера правительство намеревается распространять "достоверную информацию" об успехах страны

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко
Президент Туркменистана призвал создать национальный мессенджер

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уверен в необходимости создания "современной национальной системы обмена интернет-сообщениями для распространения среди населения достоверной информации". Об этом заявлении главы государства сообщил Официальный портал Туркменистана.

Кроме того Бердымухамедов отдал распоряжение туркменским СМИ завести страницы в популярных социальных сетях "для донесения до мирового сообщества достигаемых во всех секторах национальной экономики успехов".

К числу таких успехов Бердымухамедов отнес основание крупных промышленных комплексов, "масштабные проекты международного значения в области транспорта и ТЭК". Эти и другие успехи призидент хочет донести до мирового сообщества с помощью Интернета. Именно поэтому, по его мнению, нужно использовать "национальные сайты и пользоваться современными технологиями".

Следует отметить, что в "Индексе свободы прессы", который организация "Репортеры без границ" публикует каждый год, Туркменистан занял предпоследнее место. Хуже ситуация со средствами массовой информации только в Северной Корее. Кроме того, Туркменистан замыкает тройку лидеров в списке стран с самой жесткой цензурой.

Как сообщало издание "Комментарии", работники Google протестуют против сотрудничества с полицией.


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Источник: https://lb.ua/world/2020/06/25/460640_prezident_turkmenistana_predlozhil.html
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