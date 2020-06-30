Популярные социальные сети заблокировали каналы Дональда Трампа

Американская социальная сеть Reddit заблокировала канал, созданный в поддержку президента США Дональда Трампа. Свое решение социальная сеть объяснила нарушением новых правил контентной политики.

Представитель компании сообщил, что администрация социальной сети заблокировала канал r / The_Donald и еще 2 тысячи каналов. При этом представитель компании подчеркнул, что многие из них были неактивны. В отчете также сообщается, что компания стремится бороться с "оскорбительным поведением и токсичными сообществами, которые подрывают нашу миссию". Ранее сообщалось, что 29 июня на данный канал подписалось более 790 тысяч человек, чтобы выразить поддержку президенту страны.

Потоковый канал Дональда Трампа на видеостриминговом сервисе Twitch также был заблокирован за "поведение, переполненное ненавистью". Об этом сообщает информационный портал The New York Times со ссылкой на источник в руководстве компании. Это первая прямая приостановка аккаунта президента в социальных сетях, отмечает газета.

Как сообщало издание "Комментарии", телефонные разговоры Трампа с мировыми лидерами поражают своим хамством.

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