Пероганич предлагает зарабатывать на Викимедия Украина: инициатива может обернуться международным скандалом

Бывший руководитель ОО "Викимедия Украина" Юрий Пероганич придумал способ заработать на общественной организации. Он предлагает схему, согласно которой статьи о компании авторы будут писать условно "бесплатно", а компании будут делать благотворительные взносы за работу "волонтеров". Правда эта инициатива несет в себе множество рисков. Такая схема незаконная и может стать причиной развала организации через потерю гранта в 100 тыс. долларов в год, которые сейчас получает ВМУА.



Организация "Викимедиа Украина" сейчас существует благодаря ежегодному американскому гранту в 100 тыс. долларов. Деньги выделяет Фонд "Викимедиа", который глобально занимается Википедией. Согласно правилам работы организации, коммерциализация, реклама и платный пиар общественной организации могут стать основанием для лишения гранта. Кроме того, что организация может лишиться финансирования в будущем, официальному представителю Wikimedia Foundation в Украине придется также вернуть уже потраченные средства.

Если же дело дойдет до суда, международный скандал грозит большими репутационными потерями для самой "Википедии", как глобального проекта.

Источник в Wikimedia Foundation сообщают, что инициатива Пероганича появилась с приходом на рынок платных правок компании "Вікібізнес", которая после привлечения инвестиций в 2019 году пытается захватить рынок пиара в "Википедии", устраняя мелких игроков-фрилансеров. В результате эти все события привели к тому, что в последние несколько лет доходы украинских авторов "Википедии" заметно упали.

Ранее "Комментарии" писали, что известная французская компания Études решила порадовать своих покупателей новинкой и представила капсульную коллекцию одежды в сотрудничестве с Википедией.

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