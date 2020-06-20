Пероганич предлагает зарабатывать на Викимедия Украина: инициатива может обернуться международным скандалом

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Бывший руководитель ОО "Викимедия Украина" Юрий Пероганич придумал способ
заработать на общественной организации. Он предлагает схему, согласно которой статьи
о компании авторы будут писать условно "бесплатно", а компании будут делать
благотворительные взносы за работу "волонтеров". Правда эта инициатива несет в
себе множество рисков. Такая схема незаконная и может стать причиной развала
организации через потерю гранта в 100 тыс. долларов в год, которые сейчас
получает ВМУА.
Организация "Викимедиа Украина" сейчас существует благодаря ежегодному
американскому гранту в 100 тыс. долларов. Деньги выделяет Фонд "Викимедиа", который
глобально занимается Википедией. Согласно правилам работы организации,
коммерциализация, реклама и платный пиар общественной организации могут стать основанием
для лишения гранта. Кроме того, что организация может лишиться финансирования в
будущем, официальному представителю Wikimedia Foundation в Украине придется
также вернуть уже потраченные средства.
Если же дело дойдет до суда, международный скандал грозит большими
репутационными потерями для самой "Википедии", как глобального проекта.
Источник в Wikimedia Foundation сообщают, что инициатива Пероганича
появилась с приходом на рынок платных правок компании "Вікібізнес", которая
после привлечения инвестиций в 2019 году пытается захватить рынок пиара в "Википедии",
устраняя мелких игроков-фрилансеров. В результате эти все события привели к
тому, что в последние несколько лет доходы украинских авторов "Википедии"
заметно упали.
Ранее "Комментарии" писали, что известная французская компания Études решила порадовать своих покупателей новинкой и представила капсульную коллекцию одежды в сотрудничестве с Википедией.
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