Клон TikTok удалили из Play Store после обвинений в плагиате

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Антон Корнилов
Например, польский танцор Макс Мазурек с аудиторией в 189 тысяч
подписчиков в приложении TikTok
рассказал, что не создавал аккаунт в приложении Zynn, но при этом там существует аккаунт
с его именем и размещает его видео.
Полная копия TikTok уже через месяц после запуска стала
самым скачиваемым бесплатным приложением в App Store в США. Еще в декабре 2019
года Zynn привлекла 2 миллиарда долларов инвестиций.
Пользователи приложения Zynn могут публиковать,
редактировать и смотреть короткие видео. Это полная копия TikTok. Во время
регистрации пользователь должен привязать свой аккаунт к номеру телефона,
странице в социальных сетях Facebook, Twitter или Google, а вывести
заработанные деньги можно на кошелек PayPal.
Как сообщал портал "Комментарии", клон TikTok вложил 2 млрд долларов и стал самым скачиваемым приложением в США.
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