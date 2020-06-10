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Клон TikTok удалили из Play Store после обвинений в плагиате

Сервис Zynn обвинили в плагиате и удалили из Play Store

сегодня, 23:59
Автор:

Антон Корнилов
Клон TikTok удалили из Play Store после обвинений в плагиате Компания Google удалила клон популярного приложения TikTok под названием Zynn из своего онлайн-магазина приложения Play Store после обвинений в плагиате. Несколько пользователей TikTok пожаловались изданию Wired на то, что их видео без разрешения загрузили в приложение Zynn. Об этом сообщили в издании Financial Times.

Например, польский танцор Макс Мазурек с аудиторией в 189 тысяч подписчиков в приложении TikTok рассказал, что не создавал аккаунт в приложении Zynn, но при этом там существует аккаунт с его именем и размещает его видео.

Полная копия TikTok уже через месяц после запуска стала самым скачиваемым бесплатным приложением в App Store в США. Еще в декабре 2019 года Zynn привлекла 2 миллиарда долларов инвестиций.

Пользователи приложения Zynn могут публиковать, редактировать и смотреть короткие видео. Это полная копия TikTok. Во время регистрации пользователь должен привязать свой аккаунт к номеру телефона, странице в социальных сетях Facebook, Twitter или Google, а вывести заработанные деньги можно на кошелек PayPal.

Как сообщал портал "Комментарии", клон TikTok вложил 2 млрд долларов и стал самым скачиваемым приложением в США.


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Источник: https://www.ft.com/content/2a0a3089-9477-42bd-9e33-4b2c8ade3369
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