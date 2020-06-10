Клон TikTok удалили из Play Store после обвинений в плагиате

Компания

Google

удалила клон популярного приложения

TikTok

под названием

Zynn

из своего онлайн-магазина приложения

Play

Store

после обвинений в плагиате. Несколько пользователей

TikTok

пожаловались изданию

Wired

на то, что их видео без разрешения загрузили в приложение

Zynn

. Об этом сообщили в издании

Financial

Times

.

Например, польский танцор Макс Мазурек с аудиторией в 189 тысяч подписчиков в приложении TikTok рассказал, что не создавал аккаунт в приложении Zynn, но при этом там существует аккаунт с его именем и размещает его видео.

Полная копия TikTok уже через месяц после запуска стала самым скачиваемым бесплатным приложением в App Store в США. Еще в декабре 2019 года Zynn привлекла 2 миллиарда долларов инвестиций.

Пользователи приложения Zynn могут публиковать, редактировать и смотреть короткие видео. Это полная копия TikTok. Во время регистрации пользователь должен привязать свой аккаунт к номеру телефона, странице в социальных сетях Facebook, Twitter или Google, а вывести заработанные деньги можно на кошелек PayPal.

Как сообщал портал "Комментарии", клон TikTok вложил 2 млрд долларов и стал самым скачиваемым приложением в США.

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