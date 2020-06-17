Facebook избавит пользователей от политической рекламы

Руководитель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что пользователи смогут отключить политическую рекламу в социальной сети в преддверии выборов в США в 2020 году. В статье, написанной для газеты USA Today, он также говорит, что надеется помочь четырем миллионам американцев зарегистрироваться в качестве новых избирателей.

Facebook подвергся жесткой критике за то, что разрешил политическую рекламу, которая содержит ложную информацию. Конкурент социальной платформы Twitter запретил политическую рекламу еще в октябре прошлого года.

Facebook и его дочерняя компания Instagram предоставят пользователям возможность отключать политические объявления при их появлении или блокировать их с помощью функций настроек. Пользователи, которые заблокировали политическую рекламу, также смогут сообщить о ней, если она продолжат появляться.

Эта функция, которая начнет действовать уже сегодня, позволяет пользователям отключать рекламу политических, избирательных и социальных вопросов от кандидатов и других организаций, которые имеют отметку "Оплачено". Компания заявила, что планирует сделать эту функцию доступной для всех пользователей в США в течение следующих нескольких недель и предложит ее в других странах этой осенью.

Как сообщало издание "Комментарии", британский регулятор инициировал расследование против Facebook.

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