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Британцы все сильнее углубляются в Интернет

За время карантина британцы все больше времени стали проводить в Интернете

сегодня, 12:43
Автор:

Зинченко Павел
Британцы все сильнее углубляются в Интернет

Британцы старше 18-ти лет в условиях карантина проводят четверть своего дня в Интернете. Это рекордно высокий уровень, согласно исследованию  британского неправительственного агентства Ofcom.

В течение апреля взрослые британцы в среднем проводили в Интернете по четыре часа в день. Для сравнения, этот показатель составлял три с половиной часа в сентябре 2019 года. Также 7 из 10 человек совершали видеозвонки, по крайней мере, один раз в неделю во время карантина, и миллионы людей впервые обратились к услугам Zoom.

Пандемия радикально изменила поведение онлайн, сообщает Ofcom. В отчете регулятора говорится, что люди ищут новые способы оставаться на связи, получать информацию, развлекаться и быть в форме во время самоизоляции. Twitch, платформа потокового вещания для геймеров, увеличила количество аудитории с 2,3 миллиона в январе до 4,2 миллиона в апреле. TikTok, которая позволяет пользователям создавать и обмениваться короткими видеороликами, достигла 12,9 млн. посетителей в Великобритании по сравнению с 5,4 млн. в январе.

Большая часть отчета Ofcom была посвящена привычкам людей в Интернете в сентябре 2019 года, до того, как разразилась пандемия. В то время девять из десяти взрослых и почти все дети проводили время на таких платформах, как TikTok, YouTube, Snapchat и Instagram, согласно исследованию. Почти половина взрослых смотрит видео на таких платформах несколько раз в день, а дети в возрасте от 8 до 15 лет - 73%.

Как сообщало издание "Комментарии", на фоне протестов в США в интернет-магазинах набирают популярность необычные товары.


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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-53149268
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